Україна має шанс стати хабом сучасної інженерії та технологічного розвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Україна має шанс стати хабом сучасної інженерії та технологічного розвитку. Таку головну ідею покладено в основу законопроєкту, запропонованого майже двадцятьма народними депутатами Верховної Ради. Він зареєстрований за номером 3799. Про це повідомили у пресслужбі Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", передає УНН.
Автори взяли до уваги приклад технологічно розвинених країн світу, які сьогодні є лідерами експорту інженерних послуг. В Україні ж ринок інноваційних технологій досі перебуває лише на стадії становлення. Змінити ситуацію на краще зможе податкове стимулювання компаній-розробників.
Законопроєкт передбачає зниження ставки податку на доходи фізосіб з 18 до 9% та зменшення ставки єдиного соціального внеску з 22 до 5%. Ці зміни стосуватимуться "суб’єктів індустрії інжинірингу та інженерної справи", тобто компаній, які не менш ніж 70% своїх доходів отримують від інженерної справи та інжинірингової діяльності. Крім того, щонайменше у 100 працівників компанії має бути відповідна освіта.
Зрештою, з кадровим потенціалом в Україні проблем немає, однак через брак ефективного менеджменту та державної підтримки світовий ринок інженерних послуг для України поки що недоступний.
Голова вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Ільченко впевнений: ухвалення цього законопроєкту є вкрай важливим. Адже інжинірингова наукомістка інтелектуальна дослідницька діяльність має бути затребувана, послуги наших фахівців мають замовлятися у вигідних експортних контрактах.
Директор Інституту аерокосмічних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського професор Іван Коробко переконаний: зменшення ставок оподаткування є лише першим кроком у напрямі забезпечення правової підтримки вітчизняних високотехнологічних виробництв.
Директор Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського член-кореспондент НАН України Микола Бобир запевняє, що українські компанії не залишатимуться без замовлень, оскільки співпраця з інжиніринговими структурами є дуже вигідною для високотехнологічних промислових підприємств, даючи змогу не утримувати власні великі конструкторські бюро, а замовляти ті чи інші роботи інжиніринговим фірмам. Це поширена практика у світі.
Ухвалення цього законопроєкту дасть поштовх до стрімкого розвитку сфери інжинірингу та інженерних послуг – так, як це відбулося з ІТ-ринком. А це висока додана вартість кінцевого продукту, примноження надходжень до бюджету країни, нові високоінтелектуальні робочі місця в Україні й гідна оплата праці фахівців відповідно до світових стандартів.