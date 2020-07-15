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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103074 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112428 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116850 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142004 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 104380 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102850 просмотра

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Украина имеет шанс стать хабом современной инженерии и технологического развития

Украина имеет шанс стать хабом современной инженерии и технологического развития

Киев  •  УНН

 • 17094 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Украина имеет шанс стать хабом современной инженерии и технологического развития. Такая главная идея заложена в основу законопроекта, который предложен почти двадцатью народными депутатами Верховной Рады. Он зарегистрирован под номером 3799. Об этом сообщили в пресс-службе Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", передает УНН.

Авторы учли пример технологически развитых стран мира, которые сегодня являются лидерами экспорта инженерных услуг. В Украине же рынок инновационных технологий до сих пор находится лишь на стадии становления. Изменить ситуацию к лучшему сможет налоговое стимулирование компаний-разработчиков.

Законопроект предусматривает снижение ставки налога на доходы физлиц с 18 до 9% и уменьшение ставки единого социального взноса с 22 до 5%. Эти изменения будут касаться "субъектов индустрии инжиниринга и инженерного дела", то есть компании, которые не менее 70% своих доходов получают от инженерного дела и инжиниринговой деятельности. Кроме того, по меньшей мере у 100 работников компании должно быть соответствующее образование.

В конце концов, с кадровым потенциалом в Украине проблем нет, однако из-за нехватки эффективного менеджмента и государственной поддержки мировой рынок инженерных услуг для Украины пока недоступен.

Председатель ученого совета КПИ им. Игоря Сикорского академик НАН Украины Михаил Ильченко уверен: принятие этого законопроекта является крайне важным. Ведь инжиниринговая наукоемкая интеллектуальная исследовательская деятельность должна быть востребована, услуги наших специалистов должны заказываться в выгодных экспортных контрактах.

Директор Института аэрокосмических технологий КПИ им. Игоря Сикорского профессор Иван Коробко убежден: уменьшение ставок налогообложения является только первым шагом в направлении обеспечения правовой поддержки отечественных высокотехнологичных производств.

Директор Механико-машиностроительного института КПИ им. Игоря Сикорского член-корреспондент НАН Украины Николай Бобырь уверяет, что украинские компании не будут оставаться без заказов, поскольку сотрудничество с инжиниринговыми структурами очень выгодно для высокотехнологичных промышленных предприятий, позволяя не удерживать собственные большие конструкторские бюро, а заказывать те или иные работы инжиниринговым фирмам. Это распространенная практика в мире.

Принятие этого законопроекта даст толчок к стремительному развитию сферы инжиниринга и инженерных услуг - так, как это произошло с ІТ-рынком. А это высокая добавленная стоимость конечного продукта, приумножение поступлений в бюджет страны, новые высокоинтеллектуальные рабочие места в Украине и достойная оплата труда специалистов в соответствии с мировыми стандартами.

Украинские Национальные Новости

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