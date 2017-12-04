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Україна має розробити інклюзивний підхід до населення ОРДЛО щодо соцвиплат - Мінгареллі

Україна має розробити інклюзивний підхід до населення ОРДЛО щодо соцвиплат - Мінгареллі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна має розробити інклюзивний підхід щодо виплати соціальної допомоги населенню, яке проживає на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей. Про це сьогодні сказав на брифінгу голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, передає кореспондент УНН.

"Можу лише повторити ще раз, що відповідно до позиції ЄС Україна має розробити інклюзивний підхід до населення, яке проживає на окупованих територіях. Це означає, що всі люди, які мають отримувати пенсії та інші соціальні допомоги, повинні їх отримувати без усіляких вимог", - сказав посол ЄС.

Як повідомляв УНН, у США закликали відновити соцвиплати жителям окупованих територій.

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