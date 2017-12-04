Україна має розробити інклюзивний підхід до населення ОРДЛО щодо соцвиплат - Мінгареллі

"Можу лише повторити ще раз, що відповідно до позиції ЄС Україна має розробити інклюзивний підхід до населення, яке проживає на окупованих територіях. Це означає, що всі люди, які мають отримувати пенсії та інші соціальні допомоги, повинні їх отримувати без усіляких вимог", - сказав посол ЄС.

Як повідомляв УНН, у США закликали відновити соцвиплати жителям окупованих територій.