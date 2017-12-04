Украина должна разработать инклюзивный подход к населению ОРДЛО по соцвыплатам - Мингарелли

"Могу только повторить еще раз, что в соответствии с позицией ЕС Украина должна разработать инклюзивный подход к населению, которое проживает на оккупированных территориях. Это означает, что все люди, которые должны получать пенсии и другие социальные пособия, должны их получать без всяких требований", - сказал посол ЕС.

Как сообщал УНН, в США призвали восстановить соцвыплаты жителям оккупированных территорий.