Украина должна разработать инклюзивный подход к населению ОРДЛО по соцвыплатам - Мингарелли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина должна разработать инклюзивный подход по выплате социальной помощи населению, проживающему на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей. Об этом сказал на брифинге глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.
"Могу только повторить еще раз, что в соответствии с позицией ЕС Украина должна разработать инклюзивный подход к населению, которое проживает на оккупированных территориях. Это означает, что все люди, которые должны получать пенсии и другие социальные пособия, должны их получать без всяких требований", - сказал посол ЕС.
Как сообщал УНН, в США призвали восстановить соцвыплаты жителям оккупированных территорий.