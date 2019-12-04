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Україна має працювати над стримуванням впливу олігархів - прем'єр Швеції

Київ • УНН

 • 9338 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна має працювати над зміцненням верховенства права, боротьбою з корупцією та стримуванням впливу олігархів. Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

“Ми сподіваємось на зміцнення наших відносин, зокрема в сфері торгівлі та інвестицій. Наразі експорт України досяг рекордних рівнів, і за умови виконання положень угоди про асоціацію, потенціал подальших інвестицій та відносин виглядає дуже перспективним. Але цей потенціал може бути реалізований тільки за умови, якщо Україна працюватиме над зміцненням верховенства права, боротьбою з корупцією та стримування впливу олігархів”, — сказав швецький прем’єр.

З його слів, всі ці речі необхідні, щоб розбудувати по справжньому європейську країну.

Левен зауважив, що у Президента Зеленського є всі шанси для того, щоб виправдати високі сподівання українського народу.

Як повідомляв УНН, Зеленський на “нормандському саміті” хоче обговорити передачу українського кордону.

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