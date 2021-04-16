Україна має отримати усю законтрактовану вакцину Sinovac в останні дні квітня і у травні - МОЗ

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“Що стосується вакцини Sinovac, у нас прийшло 215 тис. доз вакцини перші, ми очікуємо ще 1,7 млн доз цієї вакцини. Можу вам сказати, що я майже кожного дня спілкуюсь із послом КНР в Україні, з компанією Sinovac. Щодо відправки цих вакцин. Я вже наголошував, що те, що зараз відбувається в світі з поставкою вакцин, не має нічого спільного зі світовими законами ринку, до яких ми всі звикли — коли в контрактах є штрафні санкції, коли ти можеш на щось вплинути, коли можеш щось зробити. Країни просто обмежують експорт вакцин, ставлять заборону на експорт. Це відбувається в усіх країнах світу, які мають на своїй території власне виробництво”, — сказав міністр.

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Степанов додав, що для того, щоб бути захищеними у майбутньому, тому що це — не остання світова пандемія, яка може бути, Україні треба мати власне виробництво вакцин.

“Щодо найближчих поставок, коли саме ми очікуємо — від компанії Sinovac, згідно з нашим графіком, який вони нам давали, усі 1,7 млн доз ми повинні отримати протягом останніх днів квітня і травня цього року. Крім того, ведемо зараз з ними перемовини щодо чіткого графіку поставок вакцин в майбутньому, починаючи з червня цього року”, — заявив він.

CoronaVac в Україні

25 березня до України з Китаю прибула перша партія (215 тис. доз) із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac.

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%.

Окрім цього, технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, - перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.