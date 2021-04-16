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Украина должна получить всю законтрактованную вакцину Sinovac в последние дни апреля и в мае - Минздрав

Украина должна получить всю законтрактованную вакцину Sinovac в последние дни апреля и в мае - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 15952 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Все законтрактованные дозы вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech Украина должна получить в течение последних дней апреля и мая текущего года. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Что касается вакцины Sinovac, у нас пришло 215 тыс. доз вакцины первые, мы ожидаем еще 1,7 млн доз этой вакцины. Могу вам сказать, что я почти каждый день общаюсь с послом КНР в Украине, с компанией Sinovac. Об отправке этих вакцин. Я уже отмечал, что то, что сейчас происходит в мире с поставкой вакцин, не имеет ничего общего с мировыми законами рынка, к которым мы все привыкли - когда в контрактах есть штрафные санкции, когда ты можешь на что-то повлиять, когда можешь что-то сделать. Страны просто ограничивают экспорт вакцин, ставят запрет на экспорт. Это происходит во всех странах мира, имеющих на своей территории собственное производство", - сказал министр.

Детали

Степанов добавил, что для того, чтобы быть защищенными в будущем, потому что это - не последняя мировая пандемия, которая может быть, Украине нужно иметь собственное производство вакцин.

"Что касается ближайших поставок, когда именно мы ожидаем - от компании Sinovac, согласно нашему графику, который они нам давали, все 1,7 млн доз мы должны получить в течение последних дней апреля и мая этого года. Кроме того, ведем сейчас с ними переговоры относительно четкого графика поставок вакцин в будущем, начиная с июня этого года", - заявил он.

CoronaVac в Украине

25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac.

Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.

Кроме этого, технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, - проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.

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