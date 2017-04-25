Україна має достатньо доказів фінансування тероризму Росією на Донбасі - О.Зеркаль

“З одного боку, міжнародний суд підтримує нашу позицію, але, з іншого — не робить кроки, щоб не дратувати іншу сторону. Ми маємо достатньо фактів, які були зібрані в 2014 і 2015 роках, коли все тільки починалося. Зокрема це тортури, які застосовувалися по відношенню до українців, як це вплинуло на моральну атмосферу в тих регіонах, які були вражені військовим конфліктом,” — підкреслила вона.

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Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.

Як повідомляв УНН, представник кримської окупаційної влади Заур Смірнов заявив, що рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на півострові переглядатися не буде.