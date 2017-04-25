Украина имеет достаточно доказательств финансирования терроризма Россией на Донбассе - Е.Зеркаль

"С одной стороны, международный суд поддерживает нашу позицию, но, с другой - не предпринимает шаги, чтобы не раздражать другую сторону. Мы имеем достаточно фактов, которые были собраны в 2014 и 2015 годах, когда все только начиналось. В частности это пытки, которые применялись по отношению к Украинской, как это повлияло на моральную атмосферу в тех регионах, которые были поражены военным конфликтом ", - подчеркнула она.

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Напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.

Как сообщал УНН, представитель крымской оккупационной власти Заур Смирнов заявил, что решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове пересматриваться не будет.