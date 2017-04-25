Украина имеет достаточно доказательств финансирования терроризма Россией на Донбассе - Е.Зеркаль

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36506 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101126 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153868 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115388 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115905 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112200 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104048 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106993 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103501 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152958 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украина имеет достаточно доказательств финансирования терроризма Россией на Донбассе - Е.Зеркаль

Украина имеет достаточно доказательств финансирования терроризма Россией на Донбассе - Е.Зеркаль

Киев  •  УНН

 • 9457 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Слушания по иску Украины в РФ в Международном суде ООН начнутся летом следующего года, и у украинской стороны есть достаточно доказательств финансирования Россией терроризма на Донбассе. Об этом в эфире телеканала ICTV заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.

"С одной стороны, международный суд поддерживает нашу позицию, но, с другой - не предпринимает шаги, чтобы не раздражать другую сторону. Мы имеем достаточно фактов, которые были собраны в 2014 и 2015 годах, когда все только начиналось. В частности это пытки, которые применялись по отношению к Украинской, как это повлияло на моральную атмосферу в тех регионах, которые были поражены военным конфликтом ", - подчеркнула она.

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Напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.

Как сообщал УНН, представитель крымской оккупационной власти Заур Смирнов заявил, что решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове пересматриваться не будет.

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