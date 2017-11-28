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Україна має бути готовою до виконання своєї частини мінських угод - Волкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна має бути готовою до виконання своєї частини мінських угод, після забезпечення безпеки на окупованій частині Донбасу. Про це сьогодні сказав спеціальний представник держдепу США Курт Волкер з питань України в режимі відеоконференції під час 8-го Національного експертного форуму, передає кореспондент УНН.

"Також є вимоги до України, це особливий статус, проведення місцевих виборів, обмежена амністія для людей, які скоїли злочини в ході конфлікту. Ці речі будуть відповідальністю України для впровадження. Якщо будуть створені умови для України, щоб вона могла це зробити. Тому треба бути готовою Україні також це зробити, якщо ми підійдемо до цього моменту, як будуть миротворчі сили і забезпечиться безпека", - сказав К.Волкер.

Він нагадав, що інша сторона, відповідно до мінських угод, має відвести важке озброєння, має бути припинення вогню тощо.

Нагадаємо, голова МВС А.Аваков заявив, що чисельність окупаційних військ на Донбасі сягнула 35,5 тис. осіб.

Українські Національні Новини

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