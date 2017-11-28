Украина должна быть готова к выполнению своей части минских соглашений - Волкер

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5941 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7105 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84720 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77240 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90296 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120753 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115777 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146105 просмотра

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107436 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украина должна быть готова к выполнению своей части минских соглашений - Волкер

Украина должна быть готова к выполнению своей части минских соглашений - Волкер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина должна быть готова к выполнению своей части минских соглашений, после обеспечения безопасности на оккупированной части Донбасса. Об этом сказал специальный представитель годепа США по вопросам Украины Курт Волкер в режиме видеоконференции во время 8-го Национального экспертного форума, передает корреспондент УНН.

"Также есть требования к Украине, это особый статус, проведение местных выборов, ограниченная амнистия для людей, совершивших преступления в ходе конфликта. Эти вещи будут ответственностью Украины для внедрения. Если будут созданы условия для Украины, чтобы она могла это сделать. Поэтому надо быть готовой Украине также это сделать, если мы подойдем к этому моменту, кагда будут миротворческие силы и обеспечится безопасность", - сказал К.Волкер.

Он напомнил, что другая сторона, согласно минским соглашениям, должна отвести тяжелое вооружение, должно быть прекращение огня и тому подобное.

Напомним, глава МВД А.Аваков заявил, что численность оккупационных войск в Донбассе составила 35,5 тыс. человек.

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