Украина должна быть готова к выполнению своей части минских соглашений - Волкер

"Также есть требования к Украине, это особый статус, проведение местных выборов, ограниченная амнистия для людей, совершивших преступления в ходе конфликта. Эти вещи будут ответственностью Украины для внедрения. Если будут созданы условия для Украины, чтобы она могла это сделать. Поэтому надо быть готовой Украине также это сделать, если мы подойдем к этому моменту, кагда будут миротворческие силы и обеспечится безопасность", - сказал К.Волкер.

Он напомнил, что другая сторона, согласно минским соглашениям, должна отвести тяжелое вооружение, должно быть прекращение огня и тому подобное.

Напомним, глава МВД А.Аваков заявил, что численность оккупационных войск в Донбассе составила 35,5 тыс. человек.