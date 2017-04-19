Україна матиме свій павільйон на Каннському кінофестивалі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Україна буде представлена власним павільйоном на професійному майданчику 70-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомив на брифінгу голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, передає УНН.
“З 17 по 28 травня 2017 року відбудеться 70-й Каннський міжнародний кінофестиваль. Україна буде представлена власним павільйоном на професійному майданчику фестивалю — кіноринку Marché du Film”, — сказав П.Іллєнко.
За його словами, українська кіноіндустрія прагне бути широко представленою на Каннському кінофестивалі.
“Ми традиційно робимо український павільйон. Цього року підходимо до справи більш колегіально та намагаємось об’єднати зусилля всіх активних учасників індустрії в організації роботи павільйону”, — зазначив голова агентства.
Він також нагадав, що в головному конкурсі фестивалю братиме участь картина Сергія Лозниці “Лагідна”.
Як повідомляв УНН, в цьому конкурсі будуть представлені 18 фільмів.