Украина будет иметь свой павильон на Каннском кинофестивале
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украина будет представлена собственным павильоном на профессиональной площадке 70-го Каннского международного кинофестиваля. Об этом сообщил на брифинге председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Илленко, передает УНН.
"С 17 по 28 мая 2017 года состоится 70-й Каннский международный кинофестиваль. Украина будет представлена собственным павильоном на профессиональной площадке фестиваля - кинорынке Marché du Film", - сказал Ф.Илленко.
По его словам, украинская киноиндустрия стремится быть широко представленной на Каннском кинофестивале.
"Мы традиционно делаем украинский павильон. В этом году подходим к делу более коллегиально и пытаемся объединить усилия всех активных участников индустрии в организации работы павильона", - отметил глава агентства.
Он также напомнил, что в главном конкурсе фестиваля примет участие картина Сергея Лозницы "Кроткая".
Как сообщал УНН, в этом конкурсе будут представлены 18 фильмов.