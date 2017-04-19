Украина будет иметь свой павильон на Каннском кинофестивале

"С 17 по 28 мая 2017 года состоится 70-й Каннский международный кинофестиваль. Украина будет представлена ​​собственным павильоном на профессиональной площадке фестиваля - кинорынке Marché du Film", - сказал Ф.Илленко.



По его словам, украинская киноиндустрия стремится быть широко представленной на Каннском кинофестивале.



"Мы традиционно делаем украинский павильон. В этом году подходим к делу более коллегиально и пытаемся объединить усилия всех активных участников индустрии в организации работы павильона", - отметил глава агентства.

Он также напомнил, что в главном конкурсе фестиваля примет участие картина Сергея Лозницы "Кроткая".

Как сообщал УНН, в этом конкурсе будут представлены 18 фильмов.