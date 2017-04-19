Украина будет иметь свой павильон на Каннском кинофестивале

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36496 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101120 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153857 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115382 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115901 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112196 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104045 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106992 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103500 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152953 просмотра

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Украина будет иметь свой павильон на Каннском кинофестивале

Украина будет иметь свой павильон на Каннском кинофестивале

Киев  •  УНН

 • 7585 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украина будет представлена ​​собственным павильоном на профессиональной площадке 70-го Каннского международного кинофестиваля. Об этом сообщил на брифинге председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Илленко, передает УНН.

"С 17 по 28 мая 2017 года состоится 70-й Каннский международный кинофестиваль. Украина будет представлена ​​собственным павильоном на профессиональной площадке фестиваля - кинорынке Marché du Film", - сказал Ф.Илленко.

По его словам, украинская киноиндустрия стремится быть широко представленной на Каннском кинофестивале.

"Мы традиционно делаем украинский павильон. В этом году подходим к делу более коллегиально и пытаемся объединить усилия всех активных участников индустрии в организации работы павильона", - отметил глава агентства.

Он также напомнил, что в главном конкурсе фестиваля примет участие картина Сергея Лозницы "Кроткая".

Как сообщал УНН, в этом конкурсе будут представлены 18 фильмов.

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