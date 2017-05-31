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Україна матиме свій офіс у новій штаб-квартирі НАТО - Є.Божок

Київ • УНН

 • 12237 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Україна матиме свій невеличкий офіс у новій штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, а вирішення питання призначення голови української місії при Альянсі, щодо якого Президент уже зробив вибір, очікується ближчими тижнями. Про це повідомив в.о. голови місії України при НАТО Єгор Божок в інтерв'ю "Громадському", передає УНН.

Україна матиме свій офіс у новій штаб-квартирі НАТО - Є.Божок

"Переїжджають всі (місії країн до нової штаб-квартири НАТО - ред.), але не завтра. Для завершення підготовчих робіт в новій штаб-квартирі нам потрібно ще трохи часу. Можу вам підтвердити, так, Україна матиме свій невеличкий офіс в новій штаб-квартирі Альянсу", - повідомив Є.Божок.

На запитання, чи буде на момент проведення Північноатлантичної ради в Києві 9-10 липня відоме ім’я постійного голови місії України при НАТО, він сказав: "Я хочу сказати, що питання призначення голови місії України при НАТО має вирішитися, сподіваюся, протягом ближчих тижнів".

"Наскільки мені відомо, Президент України зробив свій вибір. Прекрасно знаючи всіх українських дипломатів, які працюють нині в центральному апараті Міністерства закордонних справ і за кордоном, Президент України, на мою думку, вибрав найкращого представника дипломатичної служби для того, щоб він представляв нашу державу в НАТО. Це свідчить про те, що він дуже серйозно ставиться до нашої взаємодії з Альянсом", - зауважив в.о. голови місії.

Нагадаємо, Комісія Україна-НАТО за участю П.Порошенка збереться у рамках Північноатлантичної ради у Києві в липні.

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