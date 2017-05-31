Свой офис в новой штаб-квартире НАТО будет у Украины - Е.Божок
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Украина будет иметь свой небольшой офис в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а решение вопроса назначения главы украинской миссии при Альянсе, по которому Президент уже сделал выбор, ожидается в ближайшие недели. Об этом сообщил и.о. главы миссии Украины при НАТО Егор Божок в интервью "Общественному", передает УНН.
"Переезжают все (миссии стран в новую штаб-квартиру НАТО - ред.), но не завтра. Для завершения подготовительных работ в новой штаб-квартире нам нужно еще немного времени. Могу вам подтвердить, да, Украина будет иметь свой небольшой офис в новой штаб -квартире Альянса", - сообщил Е.Божок.
На вопрос, будет ли на момент проведения Североатлантического совета в Киеве 9-10 июля известно имя постоянного главы миссии Украины при НАТО, он сказал: "Я хочу сказать, что вопрос назначения главы миссии Украины при НАТО решиться, надеюсь, в течение ближайших недель".
"Насколько мне известно, Президент Украины сделал свой выбор. Прекрасно зная всех украинских дипломатов, работающих в настоящее время в центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом, Президент Украины, по моему мнению, выбрал лучшего представителя дипломатической службы для того, чтобы он представлял нашу страну в НАТО. Это свидетельствует о том, что он очень серьезно относится к нашему взаимодействию с Альянсом", - отметил и.о. главы миссии.
Напомним, Комиссия Украина-НАТО с участием П.Порошенко соберется в рамках Североатлантического совета в Киеве в июле.