Україна - Лукашенку про "вплив" на протести у Білорусі: не треба шукати ворогів там, де їх нема

"Вичерпна відповідь на закиди окремих політиків щодо нібито "залучення України в організацію протестів у Республіці Білорусь" була вчора надана міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він, зокрема, наголосив, що Україна не вела, не веде і не буде вести жодної підривної діяльності проти Білорусі. У зв’язку з черговим безпідставним обвинуваченням у втручанні у внутрішні справи Білорусі, висловленим Олександром Лукашенком, закликаємо наших білоруських друзів та партнерів не піддаватися на інформаційні провокації, аби не потрапити у пастку пропаганди та фейків", - йдеться у коментарі, оприлюдненому у четвер пресслужбою МЗС.

"Не треба шукати ворогів там, де їх немає", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні, що на ситуацію у країні, більшою мірою, впливає зовнішнє втручання у внутрішні справи країни й управління протестними акціями з-за кордону, у тому числі і з України.