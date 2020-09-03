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Украина - Лукашенко о "влиянии" на протесты в Беларуси: не надо искать врагов там, где их нет

Киев • УНН

 • 15285 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на упреки белорусского лидера Александра Лукашенко о якобы "влиянии" Украины на протесты в Беларуси, передает УНН.

Украина - Лукашенко о "влиянии" на протесты в Беларуси: не надо искать врагов там, где их нет

"Исчерпывающий ответ на упреки отдельных политиков о якобы "привлечении Украины к организации протестов в Республике Беларусь" был вчера предоставлен министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он, в частности, отметил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков", - говорится в комментарии, опубликованном в четверг пресс-службой МИДа.

"Не надо искать врагов там, где их нет", - добавили в министерстве.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, что на ситуацию в стране, в большей степени, влияет внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа, в том числе и из Украины.

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