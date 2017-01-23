Україна координуватиме дії з Естонією для звільнення заручників у Росії - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Україна продовжить координуватись з Естонією в питанні звільнення естонських та українських заручників у Російській Федерації. Про це Президент України Петро Порошенко заявив за підсумками зустрічі з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, передає УНН з посиланням на Twitter речника глави держави Святослава Цеголка.
“Солідарні дії дають результат для звільнення заручників. Ми й далі координуватимемо дії для звільнення українських та естонських заручників у РФ”, — процитував С.Цеголко Президента України.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко обговорив з президентом Естонії Керсті Кальюлайд естонське головування в ЄС у другій половині 2017 року й запевнив в тому, що Україна готова здійснити певні кроки, щоб воно головування було ефективним.