Україна координуватиме дії з Естонією для звільнення заручників у Росії - П.Порошенко

“Солідарні дії дають результат для звільнення заручників. Ми й далі координуватимемо дії для звільнення українських та естонських заручників у РФ”, — процитував С.Цеголко Президента України.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко обговорив з президентом Естонії Керсті Кальюлайд естонське головування в ЄС у другій половині 2017 року й запевнив в тому, що Україна готова здійснити певні кроки, щоб воно головування було ефективним.