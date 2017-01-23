Украина будет координировать действия с Эстонией для освобождения заложников в России - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украина продолжит координироваться с Эстонией в вопросе освобождения эстонских и украинских заложников в Российской Федерации. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил по итогам встречи с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, передает УНН со ссылкой на Twitter представителя Главы государства Святослава Цеголко.
"Солидарные действия дают результат для освобождения заложников. Мы и дальше будем координировать действия для освобождения украинских и эстонских заложников в РФ", - процитировал С.Цеголко Президента Украины.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд эстонское председательство в ЕС во второй половине 2017 года и заверил в том, что Украина готова осуществить определенные шаги, чтобы председательство было эффективным.