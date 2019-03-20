Україна хоче купити в США нову партію Javelin
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори щодо закупівлі в США нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Так само треба буде зробити і щодо протитанкових комплексів Javelin. Доручаю, пане міністре, прискорити переговори про нові закупівлі в наших американських партнерів", - додав він.
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Як повідомляв УНН, ЗСУ отримали від США та партнерів близько 400 одиниць озброєння і техніки