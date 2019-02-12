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Україна хоче допомоги Словенії з Агенцією регіонального розвитку

Україна хоче допомоги Словенії з Агенцією регіонального розвитку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Для України цікава співпраця зі Словенією у питанні розробки законодавчої бази для роботи Агенції регіонального розвитку. Про це у вівторок повідомив віце-прем'єр-міністр - голова Мінрегіону Геннадій Зубко, передає УНН.

"Співпраця зі Словенією для нас цікава за такими позиціями: смарт-спеціалізації у стратегічному плануванні регіонального розвитку; розробка законодавчої бази для роботи Агенції регіонального розвитку; гармонійний розвиток усіх ОТГ в країні; роботизація виробництва", - зазначив він у Twitter.

Додамо, у Києві проходить українсько-словенський бізнес-форум. Його програма включає пленарну частину, у якій буде висвітлено найближчі перспективи та пріоритетні напрями двосторонньої економічної співпраці, умови ведення бізнесу в Україні та Словенії, досвід інтеграції словенської економіки в єдиний ринок ЄС, презентовано бізнес-клімат та інвестиційні можливості Словенії та інші актуальні питання.

Також відбудуться В2В-переговори представників ділових кіл України та Словенії. До пріоритетних напрямів українсько-словенського ділового співробітництва належать туризм, фармацевтика, аграрний сектор, будівництво, альтернативна енергетика, енергоефективність та енергозбереження, переробка відходів, очищення й утилізація стічних вод, деревообробка, логістика.

Нагадаємо, Хорватія ділитиметься з Україною досвідом мирної реінтеграції окупованих територій.

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