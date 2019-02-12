Украина хочет помощи Словении с Агентством регионального развития
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Для Украины интересно сотрудничество со Словенией в вопросе разработки законодательной базы для работы Агентства регионального развития. Об этом во вторник сообщил вице-премьер-министр - глава Минрегиона Геннадий Зубко, передает УНН.
"Сотрудничество со Словенией для нас интересно по следующим позициям: смарт-специализации в стратегическом планировании регионального развития; разработка законодательной базы для работы Агентства регионального развития; гармоничное развитие всех ОТО в стране; роботизация производства", - отметил он в Twitter.
Добавим, в Киеве проходит украинско-словенский бизнес-форум. Его программа включает пленарную часть, в которой будут освещены ближайшие перспективы и приоритетные направления двустороннего экономического сотрудничества, условия ведения бизнеса в Украине и Словении, опыт интеграции словенской экономики в единый рынок ЕС, будут представлены бизнес-климат и инвестиционные возможности Словении и другие актуальные вопросы.
Также состоятся В2В-переговоры представителей деловых кругов Украины и Словении. К приоритетным направлениям украинско-словенского делового сотрудничества относятся туризм, фармацевтика, аграрный сектор, строительство, альтернативная энергетика, энергоэффективность и энергосбережение, переработка отходов, очистка и утилизация сточных вод, деревообработка, логистика.
Напомним, Хорватия делиться с Украиной опытом мирной реинтеграции оккупированных территорий.