Хорватія ділитиметься з Україною досвідом мирної реінтеграції окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Україна вітає ініціативу уряду Хорватії щодо створення робочої групи для передачі хорватського досвіду з мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром Хорватії Мартіною Далич у Загребі заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем'єр-міністра.
“Я сподіваюсь, що вже наступного місяця ми зможемо провести засідання цієї групи, яке й визначить пріоритети двостороннього співробітництва на наступний період”, — додала український віце-прем’єр-міністр.
Окрім цього, сторони обговорили хорватський досвід євроінтеграції, зокрема, процес реформування, виконання вимог ЄС щодо вступу, адаптації національного законодавства до стандартів Євросоюзу, ведення переговорів з ЄС тощо.
Іванна Климпуш-Цинцадзе подякувала Хорватії за активну підтримку України у питаннях ратифікації Угод про асоціацію та лібералізацію візового режиму з ЄС для українських громадян. Також розповіла про виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.
Сторони також обговорили можливості приєднання України до Адріатично-Балтійсько-Чорноморської ініціативи, яка відповідає її інтересам та цілям, зокрема, в енергетичній складовій.
Як повідомляв УНН, Україна готова обговорити з Хорватією можливий формат участі у проекті LNG-терміналу на острові Крк та розбудові Південного газового коридору.