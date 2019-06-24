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Україна імпортує з Нідерландів листя, гілки та лишайники

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Протягом перших п'яти місяців 2019 року листя, гілок, трав, мохів та лишайників Україна найбільше імпортувала з Нідерландів – на 129 тис. дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Україна імпортує з Нідерландів листя, гілки та лишайники

Питома вага товарів з Нідерландів у загальній структурі імпорту листя, гілок, трав, мохів та лишайників становила 51,6% (129 тис. дол.), на другому місці Грузія – 29,6% (74 тис. дол.), Італія 4,4% (11 тис. дол.), з інших країн – 14,4% (36 тис. дол.). У 2018 році найбільше такої продукції також імпортували з Нідерландів (54,77% 362 тис. дол.) та Грузії (16,79% на 111 тис.дол.).
Водночас, протягом 2019 року, Україна найбільше такого товару експортує до Словаччини – 37,5% вартістю 33 тис. дол., тоді як у 2018 році – до Естонії – 50,48% на 106 тис. дол.

Нагадаємо, найбільше коней та віслюків Україна постачає у Велику Британію.

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