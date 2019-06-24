Украина импортирует из Нидерландов листья, ветки и лишайники

Удельный вес товаров из Нидерландов в общей структуре импорта листьев, веток, трав, мхов и лишайников составила 51,6% (129 тыс. долл.), на втором месте Грузия - 29,6% (74 тыс. Долл.), италия 4 4% (11 тыс. долл.), из других стран - 14,4% (36 тыс. долл.). В 2018 году больше всего такой продукции также импортировали из Нидерландов (54,77% 362 тыс. долл.) и Грузии (16,79% на 111 тыс.долл.).



В то же время, в течение 2019 года, Украина больше всего такого товара экспортирует в Словакию - 37,5% стоимостью 33 тыс. долл., тогда как в 2018 году - в Эстонию - 50,48% на 106 тыс. долл.



Напомним, больше всего лошадей и ослов Украина поставляет в Великобританию.