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Україна імпортувала понад 124 тис. тонн пальмової олії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У січні-липні 2019 року Україна імпортувала 124,3 тис. тонн пальмової олії загальною вартістю 82,3 млн дол. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Найбільший обсяг пальмової олії було завезено з Індонезії — на 65,8 млн дол. З Малайзії було імпортовано пальмової олії на 15,2 млн дол., зі Швеції — на 589 тис. дол., з інших країн — на 722 тис. дол.

При цьому, у січні-липні 2019 року Україна поставила на експорт 4,8 тис. тонн пальмової олії загальною вартістю 2,9 млн дол.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року показник імпорту пальмової олії в Україну становив рекордних 220 тис. тонн.

Українські депутати, тим часом, хочуть заборонити використання пальмової олії при виробництві продуктів харчування. Відповідний законопроект уже був проголосований парламентом у першому читанні.

За словами Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, зокрема, молочних.

Вміст "пальми" у товарах, як правило, не вказується на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів.

Українські Національні Новини

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