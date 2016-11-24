Україна і ЄС мають спільну позицію, що текст Угоди про асоціацію не буде змінений - П.Порошенко (доповнено)

"Україна і ЄС мають спільну позицію, що положення Угоди про асоціацію за жодних обставин не мають бути переписані чи переглянуті, чи перератифіковані. Так само неможливим є заниження амбітності наших цілей по угоді", - наголосив Президент.

Нідерланди є єдиною державою ЄС, що ще не ратифікувала угоду щодо більш тісної політичної, безпекової та торгової співпраці з Києвом після референдуму в квітні, на якому нідерландці більшістю голосів проголосували проти Угоди про асоціацію Україна-ЄС.