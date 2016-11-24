Україна і ЄС мають спільну позицію, що текст Угоди про асоціацію не буде змінений - П.Порошенко (доповнено)
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна та Європейський Союз мають спільну позицію про те, що Угода про асоціацію за жодних умов не повинна бути зміненою. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.
"Україна і ЄС мають спільну позицію, що положення Угоди про асоціацію за жодних обставин не мають бути переписані чи переглянуті, чи перератифіковані. Так само неможливим є заниження амбітності наших цілей по угоді", - наголосив Президент.
Нідерланди є єдиною державою ЄС, що ще не ратифікувала угоду щодо більш тісної політичної, безпекової та торгової співпраці з Києвом після референдуму в квітні, на якому нідерландці більшістю голосів проголосували проти Угоди про асоціацію Україна-ЄС.