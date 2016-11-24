Украина и ЕС имеют общую позицию, что текст Соглашения об ассоциации не будет меняться - П.Порошенко (дополнено)
Киев • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина и Европейский Союз имеют общую позицию о том, что Соглашение об ассоциации ни при каких условиях не должно меняться. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.
"Украина и ЕС имеют общую позицию, что положения Соглашения об ассоциации ни при каких обстоятельствах не должны быть переписаны или пересмотрены, или перератифицированы. Также невозможно занижение амбициозности наших целей по соглашению", - подчеркнул Президент.
Нидерланды являются единственным государством ЕС, которое еще не ратифицировало соглашение о более тесном политическом, торговом сотрудничестве и сотрудничестве в безопасности с Киевом после референдума в апреле, на котором голландцы большинством голосов проголосовали против Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.