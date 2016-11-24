Украина и ЕС имеют общую позицию, что текст Соглашения об ассоциации не будет меняться - ​​П.Порошенко (дополнено)

"Украина и ЕС имеют общую позицию, что положения Соглашения об ассоциации ни при каких обстоятельствах не должны быть переписаны или пересмотрены, или перератифицированы. Также невозможно занижение амбициозности наших целей по соглашению", - подчеркнул Президент.

Нидерланды являются единственным государством ЕС, которое еще не ратифицировало соглашение о более тесном политическом, торговом сотрудничестве и сотрудничестве в безопасности с Киевом после референдума в апреле, на котором голландцы большинством голосов проголосовали против Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.