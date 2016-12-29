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Україна і Польща продовжили на півроку пішохідний перехід через кордон в Угринові

Україна і Польща продовжили на півроку пішохідний перехід через кордон в Угринові

Київ • УНН

 • 7042 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Прикордонні відомства України та Польщі продовжили на півроку пілотний проект, за яким у пункті пропуску “Угринів-Долгобичув” оформлюють осіб, які перетинають кордон пішки, передає УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

“Прикордонні відомства України та Польщі погодили термін продовження на 6 місяців — до 30 червня 2017 року — пілотний проект, за яким в пункті пропуску „Угринів — Долгобичув“ здійснюється оформлення осіб, які перетинають українсько-польський кордон у пішому порядку”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що пропуск осіб у пішому порядку у пункті “Угринів — Долгобичув” був запроваджений 1 липня 2015 року.

Натомість польські ЗМІ повідомляли, що польське прикордонне відомство звернулося до України з проханням не продовжувати термін дії експериментального пішохідного пункту перетину кордону “Угринів-Долгобичів”, тому що такий спосіб перетину кордону не гарантує безпеку подорожуючих та суттєво підриває захист кордону від нелегального перетину.

Українські Національні Новини

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