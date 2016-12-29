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Украина и Польша продлили на полгода пешеходный переход через границу в Угринове

Украина и Польша продлили на полгода пешеходный переход через границу в Угринове

Киев • УНН

 • 7040 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Пограничные ведомства Украины и Польши продлили на полгода пилотный проект, согласно которому в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" оформляют лиц, пересекающих границу пешком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

“Пограничные ведомства Украины и Польши согласовали срок продления на 6 месяцев — до 30 июня 2017 года — пилотный проект, согласно которому в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" осуществляется оформление лиц, пересекающих украинско-польскую границу в пешем порядке”, — говорится в сообщении.

Напомним, что пропуск лиц в пешем порядке в пункте "Угринов-Долгобичув" был введен 1 июля 2015 года.

Польские СМИ сообщали, что польское пограничное ведомство обратилось к Украине с просьбой не продлевать срок действия экспериментального пешеходного пункта пропуска "Угринов-Долгобичув", потому что такой способ пересечения границы не гарантирует безопасность туристов и существенно подрывает защиту границы от нелегального пересечения.

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