Україна і Польща підписали протокол до угоди з ЄС про реадмісію - ДМС

“24 квітня цього року під час офіційного візиту делегації ДМС на чолі з головою ДМС М.Ю. Соколюком до міста Варшави для ознайомлення з роботою державних органів Республіки Польща в міграційній сфері було підписано українсько-польський Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб”, — йдеться у повідомленні.

У ДМС поінформували, що реалізація цього міжнародного договору позитивно вплине на розвиток добросусідських відносин між Україною та Республікою Польща, визначить на основі взаємності швидкі й ефективні процедури ідентифікації і безпечного та організованого повернення осіб, які не виконують правила в’їзду, виїзду та перебування на територіях України та Республіки Польща, забезпечить дотримання Україною своїх обов’язків перед Європейським Співтовариством та світовою спільнотою щодо запровадження ефективних важелів здійснення державної політики в сфері реадмісії осіб.

У Службі додали, що підписанням цього двостороннього документу ДМС, як центральний компетентний орган України в сфері міграції, успішно завершила переговорний процес із польською стороною та надалі продовжуватиме налагодження ефективного міжнародного співробітництва з країнами ЄС у сфері реадмісії осіб.

Нагадаємо, П.Порошенко уповноважив А.Авакова підписати угоду зі Швейцарією про реадмісію осіб.