Украина и Польша подписали протокол к соглашению с ЕС о реадмиссии - ГМС

"24 апреля этого года во время официального визита делегации ГМС во главе с главой ГМС М.Ю.Соколюком в город Варшаву для ознакомления с работой государственных органов Республики Польша в миграционной сфере было подписано украинско-польский Имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и ЕС о реадмиссии лиц", - говорится в сообщении.

В ГМС сообщили, что реализация этого международного договора положительно повлияет на развитие добрососедских отношений между Украиной и Республикой Польша, определит на основе взаимности быстрые и эффективные процедуры идентификации и безопасного и организованного возвращения лиц, не выполняющих правила въезда, выезда и пребывания на территориях Украины и Республики Польша, обеспечит соблюдение Украиной своих обязательств перед Европейским сообществом и мировым сообществом по внедрению эффективных рычагов осуществления государственной политики в сфере реадмиссии лиц.

В Службе добавили, что подписанием этого двустороннего документа ГМС, как центральный компетентный орган Украины в сфере миграции, успешно завершила переговорный процесс с польской стороной и в дальнейшем будет продолжать налаживание эффективного международного сотрудничества со странами ЕС в сфере реадмиссии лиц.

Напомним, П.Порошенко уполномочил А.Авакова подписать соглашение с Швейцарией о реадмиссии.