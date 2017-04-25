Украина и Польша подписали протокол к соглашению с ЕС о реадмиссии - ГМС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36496 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101120 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153856 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115382 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115901 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112196 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104045 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 103500 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Польша подписали протокол к соглашению с ЕС о реадмиссии - ГМС

Украина и Польша подписали протокол к соглашению с ЕС о реадмиссии - ГМС

Киев  •  УНН

 • 22898 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украинско-польский имплементационный протокол к соглашению между Украиной и ЕС о реадмиссии было подписано вчера в Варшаве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

"24 апреля этого года во время официального визита делегации ГМС во главе с главой ГМС М.Ю.Соколюком в город Варшаву для ознакомления с работой государственных органов Республики Польша в миграционной сфере было подписано украинско-польский Имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и ЕС о реадмиссии лиц", - говорится в сообщении.

В ГМС сообщили, что реализация этого международного договора положительно повлияет на развитие добрососедских отношений между Украиной и Республикой Польша, определит на основе взаимности быстрые и эффективные процедуры идентификации и безопасного и организованного возвращения лиц, не выполняющих правила въезда, выезда и пребывания на территориях Украины и Республики Польша, обеспечит соблюдение Украиной своих обязательств перед Европейским сообществом и мировым сообществом по внедрению эффективных рычагов осуществления государственной политики в сфере реадмиссии лиц.

В Службе добавили, что подписанием этого двустороннего документа ГМС, как центральный компетентный орган Украины в сфере миграции, успешно завершила переговорный процесс с польской стороной и в дальнейшем будет продолжать налаживание эффективного международного сотрудничества со странами ЕС в сфере реадмиссии лиц.

Напомним, П.Порошенко уполномочил А.Авакова подписать соглашение с Швейцарией о реадмиссии.

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