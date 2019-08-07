Україна і Молдова обговорили розвиток військово-технічного співробітництва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Повірений у справах України в Республіці Молдова Володимир Бойченко зустрівся з міністром оборони Республіки Молдова Павлом Войку і обговорили подальшу співпрацю. Про це повідомляється на офіційній сторінці дипломатичного представництва України в РМ в Facebook, передає УНН.
"Україна і Молдова мають не тільки загальні пріоритети, а й схожі виклики. Досягнуто домовленості про подальшу взаємовигідну співпрацю", - сказано в повідомленні посольства України в Республіці Молдова.
Повідомляється, що сторони обговорили ситуацію безпеки в регіоні, в тому числі пов'язану з врегулюванням придністровської проблеми.
"Обговорено сучасний стан і перспективи розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва", - повідомило українське посольство.
"Домовилися з паном міністром про подальшу тісну і взаємовигідну співпрацю", - додав Бойченко.
Як писав УНН, Молдова прискорює переговори щодо транзиту газу з України, через газовусуперечку Києва та РФ.