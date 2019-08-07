Украина и Молдова обсудили развитие военно-технического сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Поверенный в делах Украины в Республике Молдова Владимир Бойченко встретился с министром обороны Республики Молдова Павлом Войку и обсудили дальнейшее сотрудничество. Об этом сообщается на официальной странице дипломатического представительства Украины в РМ в Facebook, передает УНН.
“Украина и Молдова имеют не только общие приоритеты, но и похожи вызовы. Достигнута договоренность о дальнейшей взаимовыгодное сотрудничество”, — сказано в сообщении посольства Украины в Республике Молдова.
Сообщается, что стороны обсудили ситуацию безопасности в регионе, в том числе связанной с урегулированием приднестровской проблемы.
“Обсуждено современное состояние и перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества”, — сообщило украинское посольство.
“Договорились с господином министром о дальнейшем тесном и взаимовыгодном сотрудничестве”, — добавил В. Бойченко.
Как писал УНН, Молдова ускоряет переговоры по транзиту газа из Украины, из-за газового спора Киева и РФ.