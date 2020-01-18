Україна і Грузія поскаржилися на РФ щодо перешкоджання морським рятувальним операціям
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Україна і Грузія вказали Міжнародній морській організації (ІМО) на протиправну діяльність РФ, що перешкоджає пошуково-рятувальним операціям у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства України у Великій Британії у Facebook.
"Делегації України та Грузії звернули увагу держав-членів ІМО на протиправну діяльність РФ, що перешкоджає пошуково-рятувальним операціям у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. Спільний документ України та Грузії був підтриманий делегаціями країн ЄС та США", - повідомили у посольстві.
Нагадаємо, Україна висловила протест в ІМО через розширенням дії російської радіостанції в Азовському морі.