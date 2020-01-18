Украина и Грузия пожаловались на РФ на препятствование морским спасательным операциям
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украина и Грузия указали Международной морской организации (ІМО) на противоправную деятельность РФ, препятствующую поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию посольства Украины в Великобритании в Facebook.
"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ІМО на противоправную деятельность РФ, препятствующую поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Общий документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США", - сообщили в посольстве.
Напомним, Украина выразила протест в ІМО из-за расширения действия российской радиостанции в Азовском море.