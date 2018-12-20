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Україна, Грузія, Молдова підписали Меморандум про спільні дії з реінтеграції територій та протидії РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна, Молдова та Грузія підписали Меморандум про створення міжвідомчої платформи для обміну досвідом з інтеграції територій, що перебувають поза контролем держав, та протидії РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення МінТОТ.

Україна, Грузія, Молдова підписали Меморандум про спільні дії з реінтеграції територій та протидії РФ

“Сьогодні між Україною, Молдовою, Грузією підписано Меморандум щодо створення Тристоронньої міжвідомчої платформи для обміну досвідом з інтеграційної політики територій, що перебувають поза контролем держав, та протидії РФ”, — повідомляється у публікації.

Зокрема, у повідомленні додається, що “платформою передбачено обмін досвідом у сфері дотримання прав людини, протидії Кремлівській пропаганди та інформаційної війни, встановлення та підтримки зв’язків з населенням, яке проживає на тимчасово окупованих територіях України, Грузії і територіях без ефективного контролю Республіки Молдова, а також аналізу ситуації та оцінки ризиків і сприяння обміну відповідними знаннями і навичками”.

Як додають у Міністерстві, вказаний документ було підписано 19 грудня у Тбілісі віце-прем’єр-міністром з питань реінтеграції Молдови Крістіною Леснік, міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадимом Чернишем та державний міністром з питань примирення та громадянської рівності Грузії Кетеваною Цихелашвілі.

Як повідомляв УНН, у січні в Парламентській Асамблеї Ради Європи з великою вірогідністю відбудуться термінові дебати на тему “Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу і загроза Європейській безпеці”.

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