Україна готує карту виконання Мінських домовленостей з чіткими термінами – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Україна розробляє карту виконання Мінських домовленостей з чіткими термінами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільний пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНН.
"Ми дійсно будемо готуватися до норманського формату… Є Мінські домовленості, є нормандський формат, але, крім цього… ми розробляємо карту виконання Мінських домовленостей з чіткими термінами. Для мене це найголовніше", - сказав Зеленський.
Він також вказав, що його найближчий крок – це зустріч в нормандському форматі.
"Я впевнений, що ми на цій зустрічі зможемо вирішити багато ключових та дійсно складних елементів Мінських домовленостей", - зазначив Президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що під час зустрічі лідерів чотирьох країн нормандського формату обговорюватимуть багато питань, серед яких — Мінські домовленості та формула Штайнмаєра.