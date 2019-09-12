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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107748 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119998 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111597 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117759 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123741 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150105 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149902 просмотра

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Украина готовит карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками – Зеленский

Украина готовит карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками – Зеленский

Киев  •  УНН

 • 18529 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украина разрабатывает карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в общей пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает корреспондент УНН.

"Мы действительно будем готовиться к норманнскому формату... Есть Минские договоренности, есть нормандский формат, но, кроме этого... мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. Для меня это самое главное", - сказал Зеленский.

Он также указал, что его ближайший шаг - это встреча в нормандском формате.

"Я уверен, что мы на этой встрече сможем решить многие ключевых и действительно сложных элементов Минских договоренностей", - отметил Президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что во время встречи лидеров четырех стран нормандского формата будут обсуждать многие вопросы, среди которых - Минские договоренности и формула Штайнмайера.

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