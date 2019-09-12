Украина готовит карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украина разрабатывает карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в общей пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает корреспондент УНН.
"Мы действительно будем готовиться к норманнскому формату... Есть Минские договоренности, есть нормандский формат, но, кроме этого... мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. Для меня это самое главное", - сказал Зеленский.
Он также указал, что его ближайший шаг - это встреча в нормандском формате.
"Я уверен, что мы на этой встрече сможем решить многие ключевых и действительно сложных элементов Минских договоренностей", - отметил Президент.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что во время встречи лидеров четырех стран нормандского формата будут обсуждать многие вопросы, среди которых - Минские договоренности и формула Штайнмайера.