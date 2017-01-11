Україна готова обміняти 228 бойовиків на 48 українських громадян - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Україна готова обміняти 228 бойовиків на 48 українських громадян, які перебувають в полоні на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив в ефірі "5 каналу" радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.
"Ми вийшли з ініціативою, ми готові передати 228 людей, щоб забрати 48. Безпрецедентна пропозиція",- заявив Ю.Тандіт.
Він нагадав, що до цього українська сторона віддала бойовикам 15 людей, серед яких 6 жінок і є відповідні відкриті списки.
Ю.Тандіт уточнив, що списки затриманих бойовиків українською стороною СБУ отримує в тому числі від ОРДЛО.
"У цих списках сотні людей",- уточнив він.
При цьому, за словами Ю.Тандіта, списки, які передають бойовики українській стороні, некоректні і в них повний хаос.
Раніше у прес-центрі СБУ повідомили, що Україна ініціювала обмін 58 підтверджених бойовиками наших заручників на 228 прихильників сепаратистів.