Украина готова обменять 228 боевиков на 48 украинских граждан - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Украина готова обменять 228 боевиков на 48 украинских граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил в эфире "5 канала" советник главы СБУ Юрий Тандит, передает УНН.
"Мы вышли с инициативой, мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать 48. Беспрецедентное предложение", - заявил Ю.Тандит.
Он напомнил, что до этого украинская сторона отдала боевикам 15 человек, среди которых 6 женщин и есть соответствующие открытые списки.
Ю.Тандит уточнил, что списки задержанных боевиков украинской стороной СБУ получает в том числе от ОРДЛО.
"В этих списках сотни людей", - уточнил он.
При этом, по словам Ю.Тандита, списки, которые передают боевики украинской стороне, некорректные и в них полный хаос.
Ранее в пресс-центре СБУ сообщили, что Украина инициировала обмен 58 подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов.