Україна готова допомагати Катару в організації ЧС з футболу у 2022 році - Зеленський

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“Запорукою справжнього свята для вболівальників стане професійний менеджмент і традиційна гостинність Катару. Хочу додати, що Україна має величезний досвід проведення масових заходів, спортивних змагань. Зокрема, у 2012 році ми приймали чемпіонат Європи з футболу, а у 2018 році в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів серед клубних команд. Тому ми будемо раді поділитися нашим досвідом з катарськими партнерами”, — сказав Зеленський.

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Зі слів Глави держави, Україна може допомагати як у суто технічних аспектах, так і з питань безпеки. Також українські компанії зацікавлені в участі у реалізації в Катарі різних інфраструктурних проектів до світового мундіалю, додав він.

Довідково

За даними Офісу Президента, Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з офіційним візитом до Катару 4 квітня.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.

За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

Чемпіонат світу в Катарі

Рішення провести Чемпіонат світу 2022 року в Катарі викликало суперечки з самого оголошення в грудні 2010 року. Йшлося про фактичний підкуп ФІФА. Влада Катару на початку 2010-х років уклала з ФІФА контракти на загальну суму 880 млн доларів. Як писало The Times з посиланням на документи, які опинилися в розпорядженні редакції, це фактично було платою за право провести чемпіонат світу 2022 року.