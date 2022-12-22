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Україна готова до сценарію, що рф зупинить транзит газу протягом зими – Галущенко

Україна готова до сценарію, що рф зупинить транзит газу протягом зими – Галущенко

Київ • УНН

 • 520784 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. росія будь-якої миті може зупинити транзит газу. Україна до цього готова і розраховує на стабільний імпорт газу з ЄС, щоб уникнути кризового сценарію. Про це в інтерв’ю Forbes розповів міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.

Цитата

«Ми вже давно виходимо з того, що росія може зупинити транзит будь-якої мить. Ці ризики прораховані. Це ще одна причина, чому нам потрібен імпорт протягом опалювального сезону. У випадку зупинки транзиту нам потрібен буде певний обсяг газу в трубі, щоб був достатній тиск. Це невеликий обʼєм, але він має бути», - розповів Галущенко.

За його словами, росіяни нещодавно збільшили обсяги транзиту із 40 до 60 млн кубометрів на добу.

«Цікава поведінка. В ніч на 24 лютого, тобто в перший день вторгнення, вони удвічі наростили транзит – до майже максимального рівня, передбаченого контрактом. Тоді їх логіка була очевидна: «Європейці, не лізьте. Ось ваш газ, а ми тут самі розберемося». Які будуть подальші дії росії – побачимо найближчим часом», - зазначив Галущенко.

Доповнення

Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявляв, що для України важливо зберегти транзит блакитного палива з росії на час війни, адже поки він відбувається, росіяни не знищують цілеспрямовано газотранспортну інфраструктуру держави.

Українські Національні Новини

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