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Украина готова к сценарию, что рф остановит транзит газа в течение зимы – Галущенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Россия в любой момент может остановить транзит газа. Украина к этому готова и рассчитывает на стабильный импорт газа из ЕС во избежание кризисного сценария. Об этом в интервью Forbes рассказал министр энергетики Герман Галущенко, передает УНН.

Цитата

«Мы уже давно исходим из того, что россия может остановить транзит в любой момент. Эти риски просчитаны. Это еще одна причина, почему нам нужен импорт в течение отопительного сезона. В случае остановки транзита нам потребуется определенный объем газа в трубе, чтобы было достаточное давление. Это небольшой объем, но он должен быть», - рассказал Галущенко.

По его словам, россияне недавно увеличили объемы транзита с 40 до 60 млн кубометров в сутки.

«Интересное поведение. В ночь на 24 февраля, то есть в первый день вторжения, они вдвое нарастили транзит – до почти максимального уровня, предусмотренного контрактом. Тогда их логика была очевидна: «Европейцы, не лезьте. Вот ваш газ, а мы здесь сами разберемся». Какие будут дальнейшие действия россии – увидим в ближайшее время», – отметил Галущенко.

Дополнение

Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что для Украины важно сохранить транзит голубого топлива из россии на время войны, ведь пока он происходит, россияне не уничтожают целенаправленно газотранспортную инфраструктуру государства.

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