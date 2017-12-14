Україна готова до розширення і поглиблення співпраці з НАТО - Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна готова до подальшого розширення і поглиблення співпраці з НАТО та країнами Альянсу на двосторонній основі. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час виступу на засіданні Комісії Україна-НАТО, передає УНН з посиланням на прес-службу Турчинова.
"Східні кордони України є передовим рубежем європейської безпеки, тому посилення наших безпекових спроможностей, розвиток Збройних Сил відбувається постійно і на різних рівнях на основі найкращих досягнень, насамперед НАТО, а також бойового досвіду останніх років", - заявив Турчинов.
Україна, за словами Турчинова, зацікавлена в активному розвитку військово-технічного співробітництва з НАТО і державами-членами Альянсу.
Водночас, сказав він, “вже перезріла необхідність політичного рішення держав Альянсу щодо зняття штучних обмежень, надання Україні озброєнь, зокрема і летальних, для оснащення Збройних Сил, інших структур сектору безпеки і оборони”.
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Секретар РНБО України заявив, що наша держава готова до подальшого розширення і поглиблення співпраці з НАТО та країнами Альянсу на двосторонній основі, зокрема:
- надання державами НАТО експортних ліцензій на постачання товарів військового призначення до України, зокрема, летальної дії;
- участь іноземних партнерів у модернізації існуючих або спільне створення нових зразків озброєння і техніки для оснащення ЗС України з використанням технологій та комплектуючих західних виробників;
- досягнення українськими підприємствами стандартів Альянсу з виробництва оборонної продукції для участі у проектах щодо забезпечення потреб збройних сил держав-членів НАТО;
- надання консультативно-дорадчої допомоги з питань використання офсетних механізмів; захист інтелектуальної власності;
- створення центру з проведення сертифікації озброєння і військової техніки, які виготовляються українськими підприємствами відповідно до стандартів НАТО; інвестування у розвиток українського ОПК тощо.
“Україна була і залишається надійним партнером НАТО. Розвиток відносин особливого партнерства посилить нашу спільну безпеку, а майбутнє членство України в Альянсі стане запорукою миру і стабільності у Східній Європі і євроатлантичному просторі загалом”, — підсумував Турчинов.
Як повідомляв УНН, проведення засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів відбудеться до кінця 2017 року.