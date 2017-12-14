Украина готова к расширению и углублению сотрудничества с НАТО - Турчинов

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина готова к дальнейшему расширению и углублению сотрудничества с НАТО и Альянса на двусторонней основе. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на заседании Комиссии Украина-НАТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Турчинова.