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Украина готова к расширению и углублению сотрудничества с НАТО - Турчинов

Украина готова к расширению и углублению сотрудничества с НАТО - Турчинов

Киев  •  УНН

 • 10923 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина готова к дальнейшему расширению и углублению сотрудничества с НАТО и Альянса на двусторонней основе. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на заседании Комиссии Украина-НАТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Турчинова.

"Восточные границы Украины является передовым рубежом европейской безопасности, поэтому усиление наших безопасности способностей, развитие Вооруженных Сил происходит постоянно и на разных уровнях на основе лучших достижений, прежде всего НАТО, а также боевого опыта последних лет", - заявил Турчинов.

Украина, по словам Турчинова, заинтересована в активном развитии военно-технического сотрудничества с НАТО и государствами-членами Альянса.

В то же время, сказал он, "уже перезрела необходимость политического решения государств Альянса о снятии искусственных ограничений, предоставление Украине вооружений, в том числе и летальных, для оснащения Вооруженных Сил, других структур сектора безопасности и обороны".

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Секретарь СНБО Украины заявил, что наше государство готово к дальнейшему расширению и углублению сотрудничества с НАТО и Альянса на двусторонней основе, в частности:

- предоставление государствами НАТО экспортных лицензий на поставку товаров военного назначения в Украине, в частности, летального действия;

- участие иностранных партнеров в модернизации или совместное создание новых образцов вооружения и техники для оснащения ВС Украины с использованием технологий и комплектующих западных производителей;

- достижение украинскими предприятиями стандартов Альянса по производству оборонной продукции для участия в проектах по обеспечению потребностей вооруженных сил государств-членов НАТО,

- предоставление консультативно-совещательной помощи по вопросам использования офсетных механизмов;

- защита интеллектуальной собственности;

- создание центра по проведению сертификации вооружения и военной техники, которые изготавливаются украинскими предприятиями в соответствии со стандартами НАТО, инвестирования в развитие украинского ОПК и тому подобное.

"Украина была и остается надежным партнером НАТО. Развитие отношений особого партнерства усилит нашу общую безопасность, а будущее членство Украины в Альянсе станет залогом мира и стабильности в Восточной Европе и евроатлантическом пространстве в целом", - подытожил Турчинов.

Как сообщал УНН, проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов состоится до конца 2017 года.

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