Україна готова до “песимістичного сценарію” щодо транзиту газу з РФ - Коболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. На тристоронніх перемовинах з Єврокомісією і РФ було досягнуто певної згоди щодо переходу на європейські правила в питанні транспортування російського газу територією України. Але й до песимістичного сценарію Україна готова краще, ніж будь-коли. Про це у Facebook написав глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв, передає УНН.
“Головне - ми почали обговорювати перехід на європейські правила в питанні транспортування російського газу територією України. Є стриманий оптимізм. Але й до песимістичного сценарію ми також готові краще, ніж коли-небудь”, — написав Коболев за результатами переговорів.
До наступного раунду у жовтні, з його слів, є багато “домашньої” роботи по вдосконаленню українського законодавства“.
“Треба надолужити час, який було змарновано на вигадування „унікальних велосипедів“. Але досвід ефективної співпраці в процесі погодження робочого механізму анбандлінгу протягом останніх трьох тижнів сильно надихає: якщо так само підійти до приведення українського регулювання газового сектору в повну відповідність з європейським — все зробимо вчасно і якісно”, — зазначив глава Нафтогазу.
Як повідомляв УНН, виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко раніше заявив, що російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу.