Україна екстрадувала до Німеччини шахрая

"У липні минулого року на території Львівщини поліцейськими затримано громадянина Федеративної Республіки Німеччина. Чоловік розшукувався компетентними органами цієї ж держави для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.153 (фальшиве показання без складання присяги), ст.258 (перешкоджання здійсненню правосуддя), ст.263 (шахрайство) КК Федеративної Республіки Німеччина”, — повідомили у прокуратурі.

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Зловмисника передано іноземним правоохоронцям, у Німеччині він відбуватиме призначене покарання у виді позбавлення волі.

Нагадаємо, Україна екстрадувала до Польщі організатора "пограбування століття".