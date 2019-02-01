Украина экстрадировала в Германию мошенника
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Из Львова экстрадировали немца-мошенника. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.
"В июле прошлого года на территории Львовской области полицейскими задержан гражданин Федеративной Республики Германия. Мужчина разыскивался компетентными органами этого же государства для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст.153 (фальшивое показания без присяги), ст.258 (воспрепятствование осуществлению правосудия ), ст.263 (мошенничество) УК Федеративной Республики Германия", - сообщили в прокуратуре.
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Злоумышленника передано иностранным правоохранителям, в Германии он будет отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы.
Напомним, Украина экстрадировала в Польшу организатора "ограбления века".