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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Україна експортувала курятини на понад 500 мільйонів доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У січні-вересні Україна експортувала м’яса та їстівних субпродуктів птиці на 503 млн дол. Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє УНН.

Україна експортувала курятини на понад 500 мільйонів доларів

Деталі

Лише у вересні експорт української курятини становив 62 млн дол.

Головними покупцями української птиці за кордоном з початку року були Саудівська Аравія (135 млн доларів), Нідерланди (95 млн доларів) та Словаччина (28 млн доларів).

Водночас за 9 місяців Україна імпортувала курятини лише на 41 млн дол. Зокрема, у вересні — на 6 млн дол.

Експорт курятини Україною перевищує імпорт у 12 разів (у грошовому вимірюванні).

До теми

Напередодні найбільший виробник і експортер курятини - компанія МХП - оприлюднила операційні результати, де повідомила про збільшення експорту. За 9 місяців 2021 року компанія поставила за кордон 300 тисяч тонн курятини, що на 8% більше, ніж торік.

Довідка УНН

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). МХП контролює всі етапи виробництва м’яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і продажу м’яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.

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