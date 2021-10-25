Україна експортувала курятини на понад 500 мільйонів доларів

Деталі

Лише у вересні експорт української курятини становив 62 млн дол.

Головними покупцями української птиці за кордоном з початку року були Саудівська Аравія (135 млн доларів), Нідерланди (95 млн доларів) та Словаччина (28 млн доларів).

Водночас за 9 місяців Україна імпортувала курятини лише на 41 млн дол. Зокрема, у вересні — на 6 млн дол.

Експорт курятини Україною перевищує імпорт у 12 разів (у грошовому вимірюванні).

До теми

Напередодні найбільший виробник і експортер курятини - компанія МХП - оприлюднила операційні результати, де повідомила про збільшення експорту. За 9 місяців 2021 року компанія поставила за кордон 300 тисяч тонн курятини, що на 8% більше, ніж торік.

Довідка УНН

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). МХП контролює всі етапи виробництва м’яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і продажу м’яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.